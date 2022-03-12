Yarım asırdır mesleğini yaşatmaya çalışıyor! 71 aşamadan geçirip tüm Türkiye’ye satıyor

Sivas'ta 77 yaşındaki Hüseyin Kuzu, yarım asırdır hayvan boynuzları ile çeliği 71 farklı aşamadan geçirip bıçağa dönüştürüyor. Kuzu, yaptığı bıçakları sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

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Sivas’ta 77 yaşındaki Hüseyin Kuzu, yaşına rağmen mesleğinden vazgeçmiyor.

Koç ve manda gibi çeşitli hayvanların boynuzlarını bıçak saplarına çeviren Kuzu, mesleğinin zor olduğunu söylüyor.

Hüseyin Kuzu, bıçak yapmanın kolay bir iş olmadığını belirterek, şunları söyledi:

* Mesleğime 10 yaşında başladım. Yaşım 77 hâlâ çalışıyorum. Mesleğimi seviyorum sevmesem bu zamana kadar çalışmazdım.

* Bıçak yapmak çok zor iş. Bir bıçak 71 aşamadan geçiyor. Ateşte ısıtıyorum ondan sonra mengenede doğrultuyorum. Bir mengeneye daha kıstırıyorum daha sonra başka alıyorum.

* Bu meslek unutulmaz. Bu meslekte ne kadar çalışırsan o kadar iyi olur. Gençler bu mesleğe meraklı değil öğrenmek istemiyor, çırak da yok” dedi. İHA)