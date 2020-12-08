Yarım asırlık saat tamircisi

Sakarya'da 58 yaşındaki Ali İhsan Yenihayat, 6 yaşında babasından öğrendiği saat tamirciliğini sürdürüyor. Mesleğinin ilerleyen yıllarda kaybolacağını ifade eden Yenihayat, "Eskiden bir çırak geldiği zaman bu sanatı öğrenmek için çabalıyordu. Şimdi ise çırakların sorduğu ilk soru kaç para kazanacağı oluyor" dedi.

Adapazarı ilçesinde yaşayan Ali İhsan Yenihayat, 6 yaşında babasının yanında saat tamirini öğrenmeye başladı. Babasından öğrendiği mesleği devam ettiren Yenihayat, “Dedemden kalma bu dükkanda 1956 yılından beri saat tamir ediliyor. Ben de 52 yıldır bu dükkanda baba mesleğimi icra ediyorum. Babam da bu işi kayınpederinden öğrenmiş. Sülale olarak saatçiyiz” dedi.

“ÇIRAĞIN İLK SORDUĞU KAÇ PARA KAZANACAĞI”

Mesleğinin ilerleyen yıllarda kaybolacağını ifade eden Yenihayat, “Eskiden bir çırak geldiği zaman bu sanatı öğrenmek için çabalıyordu. Şimdi ise gelen çırakların sorduğu ilk soru kaç para kazanacağı oluyor. Para için çalışmak ve işi öğrenmek için çalışmak farklı şeyler. 3 tane oğlum var. Hepsi okuyup kendi meslekleri üzerine çalışıyor. Dükkana da hiç kimseyi almadım. Bazı müşteriler ‘Sen ölünce ne olacak?’ diye soruyor. Ben de ‘Mezarlığa getirirsiniz, orada tamir ederim’ diyorum” diye konuştu.

Eskiden saatlerin pahalı ama kaliteli olduğunu söyleyen Yenihayat, “Halkımız birçok şeyde ucuza kaçarak sahtesiyle idare ediyor. Şu anda birçok insanımızın kolunda ucuz ve kalitesiz saat var. Bu saatlerin ülkemize sokulmaması gerekiyor. Eskiden saatler çok pahalıydı ama kaliteliydi” ifadelerini kullandı. (DHA)