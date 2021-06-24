Yarış atıyla denizin tadını çıkarttı

Zonguldak’ta, uzun yıllar futbol oynayan 42 yaşındaki Emre Baykal, hayvanlara olan ilgisi üzerine arkadaşından bir süre önce sürpriz hediye aldı.

11 koşu yapan ve yarışlarda beş derecesi bulunan 4 yaşındaki Casner isimli yarış atı, bir süre önce yarışlardan çekildi.

Arkadaşının kendisine yarış atı hediye ettiği 42 yaşındaki Emre Baykal, sevgiyle beslediği atıyla sıcak havada atıyla denize girdi.

Denize giren vatandaşların da ilgiyle izlediği Casner, sahibiyle birlikte serinleyerek eğlendi.

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte her gün denize gelerek vakit geçirdiklerini anlatan Baykal, “Çocukluğumdan beri atlar, köpekler olmak üzere bütün hayvanları seviyorum. Onlarla iç içeyim. Havalar ısındı, denize giriyor. Benim için de iyi oluyor. Atı görünce herkes binmek istiyor. Eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Uysal bir hayvan zaten. İsmi Casner şu anda 4.5 yaşında. Yarış atı federasyonda da 14 yarışı var” diye konuştu.

(İHA)