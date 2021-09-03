Yarışmada hastalığını açıklayan akademisyen hayatını kaybetti

Katıldığı yarışmada ilk kez hastalığını açıklayan akademisyen Başak Bozan hayatını kaybetti. Beyninde tümör olan akademisyen kazanacağı parayı hastalığının tedavisinde kullanmak istiyordu.

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Türkiye’nin ön seçimle seçilen ilk kadın milletvekili, 13’üncü dönem Edirne milletvekili merhume öğretmen Türkan Seçkin’in torunu, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Başak Bozan (44), geçen yıl katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan yarışmada beyin tümörü rahatsızlığı olduğunu açıklamıştı.

BİR YILDIR MESLEĞİNİ YAPAMIYORDU

Hastalığını ilk kez burada açıklayan Bozan, kazanacağı ödülü tedavisi için harcayacağını söylemişti. 16 yıllık İngilizce öğretmeni Bozan, dördüncü evrede olan hastalığı nedeniyle son bir yıldır mesleğini yapamadığını belirtmişti.

Durumu kötüye giden Başak Bozan, dün hayata veda etti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Bozan için görev yaptığı Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ile birlikte mesai arkadaşı akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Okunan duaların ardından Bozan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere İskenderköy’e götürüldü. Başak Bozan’ın evinde helallik alınması sırasında yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Bozan, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)