Yarışmadaki kurallar isyan ettirdi… Eski adaylardan Miss France organizasyonuna dava

Fransa'da her yıl düzenlenen güzellik yarışması Miss France'ın eski adayları, katı şartları bulunan organizasyonun iş hukukunu da ihlal ettiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da ‘Dare to be Feminist’ adlı grup, Miss France yarışmasında ayrımcılığa uğradıklarını öne süren adayların birleşme noktası haline geldi.

Her yıl yüzlerce adayın farklı bölgelerden gelerek rekabet ettiği yarışmada görünüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğradıklarını savunan adaylar, organizasyonun iş hukukunu da ihlal ettiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.

EVLİLİK VE ÇOCUK YASAK

Feminist grubun başında bulunan Alyssa Ahrabare, Miss France organizasyonunun adaylarda 1.7 metre boy uzunluğu, kilo almaması, saç stilini değiştirmemesi, dövme ve pirsing bulunmaması, hiç evlenmemiş ve çocuk sahibi olmaması gibi şartları zorunlu tuttuğunu söyledi.

The Times’a konuşan Ahrabare, “Her yıl yarışmanın bu tip cinsiyetçi değerlerini protesto etmemize rağmen değişen bir şey olmadı. Biz de hukuki yolları kullanmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.