Yarışması yapıldı! İşte en güzel gözlü eşek

Akşehir Belediyesi ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Spor Kulübünce Nasreddin Hoca Stadyumu’nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik öncesi protokol üyeleri, yarışmaya katılacak eşekler ve sahipleri ile halk oyunu ekipleri bir kortej yaptı. Yarışlar öncesi şenliğe katılan halk oyunu ekipleri tarafından gösteriler sunuldu. 13 eşeğin katıldığı eşeğe düz binme yarışı 2 etapta gerçekleştirildi.

EŞEĞ DÜZ VE TERS BİNME YARIŞMASI

Her etapta birinci, ikinci ve üçüncü olan eşekler, üçüncü ve son etapta bir kez daha yarışarak birinci, ikinci, üçüncü belirlendi. Eşeğe düz binme yarışında Halis Civelek'in 7 numaralı eşeği tüm eşekleri geçerek farklı bir şekilde birinci oldu.

Eşeğe düz binme yarışında bir yarışmacı eşekten düşerek yürekleri ağza getirirken, yapılan müdahalede yarışmacının herhangi bir yarası ve sakatlığı olmaması izleyenleri sevindirdi.

Eşeğe ters binme yarışında ise biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştılar. Bu yarışmada da yine 7 numaralı eşekle Halis Civelek'in eşeği tüm eşekleri geçerek birinci oldu.

EN GÜZEL GÖZLÜ EŞEĞİ SEÇTİLER

Yarışmada son olarak en güzel gözlü eşek seçildi. Dünyanın en güzel gözlü canlısının eşekler olmasından esinlenerek yapılan yarışmada, jüri üyeleri 13 eşek arasından en güzel gözlü eşeği seçmekte oldukça zorlandı. Yarışmada İbrahim Vanlı'nın 5 numaralı eşeği en güzel gözlü eşek seçildi.

Yarışmalarda dereceye giren eşek sahiplerine para ödülü ve kupaları yarışmayı izleyen, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Tuzlukçu İlçe Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve diğer protokol üyelerince verildi.

Yarışlar sonunda ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan trap atışı yarışmalarda derece yapanların ödülleri de yine protokol üyeleri tarafından kazananlara verildi. İHA