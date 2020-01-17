Yarıyıl tatil zili bugün çaldı
Fatma VURGUN – Kubilay ALTUĞ
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında olacak.
HEM SEVİNÇ HEM HÜZÜN BİR ARADA
Karne sevinci yaşayan Yaşar Doğu Ortaokulu öğrencileri de hem mutluluk hem hüznü bir arada yaşadı. Takdir ve teşekkür alan öğrenciler sevinç yaşarken düşük not alan öğrenciler ise hüzünlüydü. Öğrenciler, ikinci dönemde daha çok çalışarak notlarını düzelteceklerini söyledi.