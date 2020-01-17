Yarıyıl tatil zili bugün çaldı

Dersler bitti, sınavlar tamamlandı. 18 milyon öğrenci için bugün yarıyıl tatili başladı. Tatile başlayan öğrenciler bir yandan sevinç yaşarken karnelerde düşük not görünce bir yandan da hüzün yaşadı.

Fatma VURGUN – Kubilay ALTUĞ

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında olacak.

HEM SEVİNÇ HEM HÜZÜN BİR ARADA

Karne sevinci yaşayan Yaşar Doğu Ortaokulu öğrencileri de hem mutluluk hem hüznü bir arada yaşadı. Takdir ve teşekkür alan öğrenciler sevinç yaşarken düşük not alan öğrenciler ise hüzünlüydü. Öğrenciler, ikinci dönemde daha çok çalışarak notlarını düzelteceklerini söyledi.