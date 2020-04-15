Yasağa rağmen göl kenarında piknik yapıp balık tuttular
İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü tedbirleri kapsamında piknik yapmak ve balık tutmak yasaklanmıştı. Yasağa rağmen Sazlıdere Barajı’na gelen bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise balık tuttu.
ÇOCUKLARIYLA PİKNİK YAPTILAR
Corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük olan vatandaşların sokağa çıkması da yasaklanmıştı. Ancak bazı aileler çocuklarını da piknik alanına getirdiler. Çocuklar bazı çocuklar bisiklete binerken bazı çocuklar ise futbol oynadılar. (DHA)