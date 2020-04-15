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Yasağa rağmen göl kenarında piknik yapıp balık tuttular
Yasağa rağmen göl kenarında piknik yapıp balık tuttular
Arnavutköy'de Sazlıdere Baraj Gölü kenarında yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları ise balık tuttu. 20 yaşından küçük olanların da sokağa çıkma yasağına uymadığı görüldü.
Yaşam 15 Nisan 2020 - 11:19

İçişleri Bakanlığı tarafından corona virüsü tedbirleri kapsamında piknik yapmak ve balık tutmak yasaklanmıştı. Yasağa rağmen Sazlıdere Barajı’na gelen bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise balık tuttu.

FOTO:DHA

ÇOCUKLARIYLA PİKNİK YAPTILAR

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük olan vatandaşların sokağa çıkması da yasaklanmıştı. Ancak bazı aileler çocuklarını da piknik alanına getirdiler. Çocuklar bazı çocuklar bisiklete binerken bazı çocuklar ise futbol oynadılar. (DHA)

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