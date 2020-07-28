Yasağa rağmen okulun bahçesine elektrik trafosu koydular

ÇEDAŞ elektrik şirketi 2018 yılında Erbaa Coşkun Önder Lisesi bahçesine trafo koymak için ilçe Milli Eğitim Müdürülüğü’nden izin istedi. Milli Eğitim Müdürülüğü yasak olmasına rağmen trafo konulmasında bir sakınca görmeyerek talebi Kaymakam Bülent Karacan’a gönderdi. Okul idaresi ve okul aile birliğinin karşı çıkmasına rağmen Karacan, şirkete izin verdi. İzin aldıktan sonra 2 yıldır bekleyen şirket ise pazar günü apar topar okul bahçesine trafoyu yerleştirdi.

VAR OLANLARIN BİLE KALDIRILMASI GEREKİYOR

Milli Eğitim Baklanlığının 2018 yılında yayınladığı genelgenin “F” bendinde “Okul bahçesinde öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatları gibi ciddi ve yakın tehlike kaynaklarının acilen kaldırılması” şeklindeki açıklamaya rağmen ÇEDAŞ, okul bahçesine ve binaya 10 metre uzaklıkta yeni trafo yapması tepkiyle karşılandı.

“İZNİ VERENLER ÇOCUKLARINI BU OKULA GÖNDERSİN”

Coşkun Önder Lisesi ve yanında bulunan özel bir lisede eğitim gören çocukların velileri ise trafonun kaldırılması CİMER’e başvurdu. Okul Aile Birliği Başkanı Erol Demirci, iki okulda yaklaşık bin öğrenci bulunduğunu belirterek, “Eski okul müdürü şirketle bir anlaşma yapmış. Milli eğitim ve kaymakamlıkta buna izin vermiş. Bizim hiç haberimiz olmadı. Trafonun yerini yapmaya geldiklerinde bilgimiz oldu. Böyle saçmalık olamaz. Trafolar tehlikeli bir yatırım. Çevreye radyasyon yayıyor, zaman zaman patlamalar oluyor. Okulun bahçesinden bunu kaldırmak için kaymakamlığa başvuru yaptık. Kaldırmazlar ise kendi çocuklarını bu okula göndersinler” dedi.

