Yasak 1 Eylül’de sona eriyor

Balıkçılar ağlarını yeniledi, tamir etti, teknelerini bakımdan geçirdi ve denizlere açılmak üzere hazır hale getirdi. 1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyecek balıkçılar bu sezon hamsiden ve palamuttan çok umutlu...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM

Bu yıl balık sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Balıkçılar ağlarını atarken “Vira Bismillah” diyecek. Bu terim denizcilikte sık kullanıyor. Teknenin demir almasına deniyor. İşe başlamanın diğer bir söyleniş biçimi olan Vira Bismillah, yola koyulma manasında da kullanılıyor. 15 Nisan tarihinde başlayan balık avı yasağı 1 Eylül'de sona erecek ve balıklar da tezgahlarda yerini alacak. Bu yıl hangi balık daha çok görülecek, hangi balık azalacak Eylül ayı ile birlikte netleşecek. Balıkçılar bu sezon Hamsiden umutlu ve bu yıl hamsinin bol olacağını tahmin ediyorlar. Karadenizli balıkçılar geçen sene pek bereketli olmayan Palamut için de bu yıl daha iyimser.

BOYLARA DİKKAT

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de av sezonu öncesi, “Avlanabilir balık boyları'' için tespit yaptı. Küçük boy balıkların avlanmaması ve ağlara takılmaması için geniş gözlü ağ kullanılması gerekiyor. Buna göre 9 santimden küçük Hamsi, 11 santimden küçük Tekir ve Sardalya, 13 santimden küçük İstavrit, Mezgit ve Barbun avlanamayacak. Lüfer en az 20, Palamut ve Bakalorya Mezgit de 25 santim olacak. Lagos ve Kalkan için ise, 45 santim şartı getirildi. Tatlı su levreği 18 santim, Tatlısu kefali 20 santim, Alabalık 25 santim, olacak. Yasaklara uymayanlara hem para cezası verilecek hem de avladıkları balıklara el konulacak. Deniz atı, deniz kaplumbağası, yunus, fok, camgöz, mersin balığı avı ise bu yıl da yasaklandı.

MÜSİLAJ TEHDİDİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Sarı, “Balıkçılık risklere açık ve bir sene öncesi ile bir sene sonrası tutmayan bir sektör'' dedi ve şunları söyledi: “Denizlerimizin bir bölümünde müsilaj mevcut. Farklı toksit bakterilerin üreme riskleri de var. En ufak hatada denizlerimiz tepki veriyor ve şu anda eko sistem tehlike altında. İklim değişikliği gibi etkenler de var. Sular geç soğuyor. Bu yıl av sezonu için Karadeniz'den palamut, lüfer, hamsi için olumlu haberler geliyor.”