Yasak öncesi balıkçılara akın

Bugünden itibaren 21.00 ile pazartesi günü 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar balıkçı tezgahlarına akın etti. Hafta sonunu evinde geçirmek isteyen halk, boğazın serin sularından çıkan balıkları tüketmeyi tercih etti.

Çanakkale’de eşiyle birlikte Balıkhane’ye gelerek kısıtlama öncesi alışveriş yaptıklarını belirten Aşkın Değirmenci, “Hafta sonu için alışverişimizi yaptık.İki günümüzü sağlıklı gıdalarla, keyifli bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

“MEVSİM BALIĞI TERCİH EDİLİYOR”

Balıkhane’nin bugün yoğun olduğunu belirten Melih Kayıkçı ise, “Bugün çok yoğunluk var. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı insanlar yiyecek ve içeceklerini alıp, evlerine kapanmak için acele ediyor. Biz de elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu an 50 liraya çinekop satıyoruz. Lüfer 160 liradan 140’a kadar düştü, daha da düşeceğini umuyoruz. Vatandaşlar şu anda mevsim balığı olan sarıkanat ve çinekopu tercih ediyor” diye konuştu.



Balıkhane’de genel olarak balık fiyatlarının kilogram fiyatı şöyle: Lüfer 140, sarıkanat 60, çinekop 50, hamsi 30, tekir 35, kupa 20, çipura 50, mezgit 25, somon 65 lira. (İHA)