Yasak var ama eve giremez

Corona virüsle mücadele kapsamında yılbaşı için bir dizi tedbirler alındı. Bunlardan biri sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra evlerdeki kalabalığı azaltmaya yönelik yasaklar oldu. Yasaklara uymayıp, yeni yılı evde kalabalık bir sofrada karşılamak isterseniz, komşunuzun ihbarı sonucu 3.150 TL idari para cezasına çarptırılabilirsiniz. Yasaklara uymayanların nasıl tespit edileceğini, cezai yaptırımlarını ve cezanın hukuki boyutunu bu konunun uzman hukukçularına sorduk.

AYKIRISINA HAPİS CEZASI!

Avukat Dr. Rezan Epözdemir, bulaşıcı hastalıklara ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca tedbirleri delenlere, 3.150 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini yine bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında TCK'da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası da düzenlendiğini söyledi. Epözdemir, “Ancak ikametgah kayıtlarına göre o evde yaşayan sayısı, yaşayanların kim olduğu belli. Gidip kapıyı vurmak suretiyle, böyle bir tespit yapılabilir. Evin içine girmeden, (çünkü bir arama, el koyma kararı yok) evin içerisine girip işlem yapmak hukuken mümkün değil” dedi.

CANLI YAYINLAR İHBARDIR

KİŞİ ve ailelerin mahrem alanı olan evlerdeki toplantılar ile misafir ziyaretlerinin tespitinin kolluk güçleri için zor olduğunu belirten Av. Bünyamin Furkan Güllü de en büyük etkenin vatandaşların ihbarı olduğunu söyledi. Güllü, “Vatandaşların, gürültüden veya eve giriş çıkışlarda yaşanan hareketlilikten şüphelenerek yapacağı ihbar üzerine, olay yerine kolluk güçleri intikal edecektir. Partilerden veya kalabalık topluluklardan yapmış oldukları canlı yayınlar da kolluk güçlerine gelecek olan ihbarları şekillendirecektir” ifadesini kullandı.

Tedbirler hukuka aykırı alınmıştır

“Covid-19 sebebiyle alınan bu tedbirler Anayasa'nın ilgili maddelerine uygun bir şekilde alınabilecekken, hukuka aykırı şekilde alınmıştır. Bu sebeple kanun ile yapılan bir düzenleme olmaması veya olağanüstü hal ilan edilmemiş olması nedeniyle uygulamada kesilecek cezaların Anayasal hak olan ‘kişi hürriyeti', ‘özel hayatın gizliliği' veya ‘mülkiyet hakkı' yönünden ihlal oluşturup oluşturmayacağı tartışma konusu olacaktır.”

OLAĞAN DÖNEMLER KANUNLA SINIRLIDIR

Avukat Furkan Güllü, TCK'nın 195. maddesine dikkat çekerek adli işlemlerin mümkün olduğunu söyledi. Güllü, “Gelen tüm bu ihbarlar üzerine olay yerine intikal eden kolluk güçleri, gerçekten yasakları ihlal edici bir toplantının varlığını tespit ederse idari ve cezai işlem uygulayacaktır. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu 195. maddesi kapsamında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma suçundan veya kanuni tanıma uyan başka bir suç oluşmuşsa oluşan bu suç kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. Anayasamızdaki temel hak ve hürriyetler olağan dönemlerde kanunlar ya da olağanüstü dönemlerde Cumhurbaşkanı kararıyla sınırlandırılabilecektir. Olağan dönemlerde Anayasa'nın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın ancak kanunla sınırlandırılabilir” şeklinde konuştu.