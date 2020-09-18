Kaçak yollardan maymun alan Meriç İzgi adliyeye sevk edildi

Daha önce kaçak yollardan aldığı 2 maymunu da Doğa Milli Parklar görevlileri tarafından elinden alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin (24) "Koko" ismini verdiği maymunlardan üçüncüsü de elinden alındı. Gözaltına alınan Meriç İzgi ise adliyeye sevk edildi.

Geçen aylarda yasa dışı yollarla ‘Makak’ cinsi maymun sahiplenen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Eyüpsultan’daki evine polis ekipleri operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyonda maymun, İzgi’nin elinden alınarak hayvanat bahçesine teslim edildi.

Bu operasyonun ardından yine yasa dışı yollarla hayvan sahiplenen İzgi’nin maymununa el konulmuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hayvanat bahçesine teslim edilmişti.



3’ÜNCÜ KEZ YASA DIŞI YOLLARLA SAHİPLENDİ

Meriç İzgi, bu ay içinde bir kez daha yasa dışı yollarla maymun aldı. 3’üncü kez aldığı maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşması sonucunda Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri harekete geçti.

Arama kararı alınarak dün İzgi’nin Sarıyer’deki evine gelen ekipler, ‘Makak’ cinsi maymuna el koydu ve hayvanat bahçesi yetkililerine teslim ettiler.

Baskında Meriç İzgi ve Elif Türkan E. de gözaltına alındı. Elif Türkan E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, İzgi’nin ise emniyette işlemleri devam ediyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Meriç İzgi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İzgi, gazetecilerin soruları üzerine, “Gerekli açıklamayı YouTube kanalında yapacağım, yalan haber yapmayın. Kazancım falan yok, sevgi ile alakalı bir şey” dedi.

