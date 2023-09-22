‘Yaşama şansı yüzde 1’ denilen Kuzey Deniz, iyileşti ve okula başladı

Adana'da 2019'da lösemi teşhisi konulan Kuzey Deniz Şengezer (7), 1 yıl sonra Yunanistan'dan gelen kök hücreden nakledilen ilikle sağlığına kavuştu ve ilkokula başladı.

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Mayıs 2019’da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kuzey Deniz’e, ‘akut lenfoblastik lösemi’ teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi gören Kuzey’in hastalığına tek çarenin kök hücre nakli olduğunu öğrenen Şengezer çiftine müjde Yunanistan’dan geldi. Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas isimli gencin iliğinin Kuzey’e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi.



Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası’nın girişimleriyle Andreas’tan alınan ilikler kara yoluyla İstanbul’a, buradan da Adana’ya getirildi. Eksi 170 derecenin altında dondurulan kök hücreler, 20 Mayıs 2020’de de Adana’da özel hastanede gerçekleşen operasyonla Kuzey Deniz’e nakledildi. Operasyonun ardından hastanede tedavisi ve gözetimi süren Kuzey Deniz, taburcu olup sağlığına kavuştu.

Operasyondan 3 yıl sonra da Kuzey Deniz, bu yıl ilkokul 1’inci sınıfla eğitim-öğretim hayatına başladı. Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu’nda arkadaşlarıyla birlikte dersbaşı yapan Kuzey Deniz, okulunu çok sevdiğini söyledi.

“KANSER DEĞİL, BİZ GÜÇLÜYÜZ”

Duygularını anlatan Kuzey Deniz, “Okul çok güzel gidiyor. Arkadaşlarımla çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Onları ve öğretmenimi çok seviyorum. Buradan sesleneyim. Herkesin lösemi hastası kardeşlerime kan bağışı yapmasını istiyorum. 3 tüp kan, 1 candır. Kanser değil, biz güçlüyüz. Kan ver hayat kurtar, kan ver kahraman ol. Büyüyünce doktor olup hastanedeki lösemili kardeşlerimi iyileştirmek istiyorum” dedi.