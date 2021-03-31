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‘Yaşamaz’ denilen buzağıyı evinin baş köşesinde besliyor

Malatya'da bir çiftçi, bir ay erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor. Veterinerlerin 'yaşamaz' dediği buzağıyı bebekler gibi büyüten çiftçi, her gün biberonla beslediği hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Güncellenme: 10:38, 31/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
‘Yaşamaz’ denilen buzağıyı evinin baş köşesinde besliyor

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Kaldırım Mahallesi’nde hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Arıkan’a ait ineklerden biri erken doğum yaptı. 1 ay erken dünyaya gelen dişi buzağı için veterinerin ‘fazla yaşamaz’ dediğini anlatan çiftçi Hacı Arıkan, evine götürdüğü yavru buzağıyı burada beslemeye başladı.

(FOTO: İHA)

4 gündür buzağısını evde beslediğini belirten çiftçi Arıkan, “Buzağını eve getirip banyoda şampuanla güzelce yıkadıktan sonra saç kurutma makinesi ile her yerini kuruttum. Şu anda evin baş köşesinde yer yaparak burada besliyoruz. 4 gündür bizimle, 6 gün daha kaldıktan sonra anasının yanına bırakacağız” dedi.

(FOTO: İHA)

Buzağıyı adeta bir bebek gibi beslediklerini anlatan Arıkan, evdeki herkesin buzağının yaşaması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. (İHA)

Yayınlanma Tarihi:10:24,