‘Yaşamaz’ denilen buzağıyı Hiranur hayata bağladı

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Sofular köyünün muhtarı Fatih Yıldırım, erken doğum yapan ineğinin buzağısına evde bakmaya başladı. Yıldırım'ın kızı 5 yaşındaki Hiranur'un 'Benekli' adını verip yakından ilgilendiği buzağı, kısa sürede toparlanıp ayağa kalktı.

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Hafik ilçesinde bulunan Sofular köyünde hayvancılıkla uğraşan Muhtar Fatih Yıldırım’ın gebe ineği aniden rahatsızlandı. Sancıları artan hayvan bir ay erken doğum yaptı. Yıldırım da 10 kilogram dünyaya gelen buzağıyı üşümesin diye evine götürdü, soba kenarına koyduğu sandıkta bakmaya başladı.

Veterinerlerin yüzde 20 yaşama ihtimali verdiği buzağıya Yıldırım’ın 5 kız çocuğundan en küçüğü olan Hiranur, ‘Benekli’ ismini verdi.

Hiranur’un sevgiyle bakıp birlikte uyuduğu buzağı, kısa sürede toparlanıp ayağa kalktı.

“HİRANUR ONU BIRAKMIYOR”

Baba Fatih Yıldırım, “Doğumun ardından buzağıyı eve getirdik. Kızım Hiranur ile ilgilendik, biberonla besledik. Bütün ihtiyaçlarını biz karşıladık. Doğduğunda dişleri, tırnakları ve tüyleri yoktu. Bize çok alıştı ama en çok da Hiranur’a alıştı. Hiranur buzağıyı kucağında büyüttü. Sürekli ilgileniyor ve bağı hepimizden daha kuvvetli. ‘Benekli’ büyüdüğünde mecburen ahıra götürmemiz gerekecek ama Hiranur onu bırakmıyor. Şu an burada evimizin içinde bakıyoruz. Hiranur nereye giderse onu takip ediyor. Vetererinere götürdüğümüzde ‘yaşamaz’ dedi ama şu an durumu iyi ve sağlığı yerinde. Çok şükür ölmedi ve riskli dönemi atlattı” diye konuştu.

Hiranur Yıldırım ise, “Oyun oynuyorum, biberonla emziriyorum, birlikte yatıyoruz. ‘Benekliyi seviyorum” dedi. (DHA)



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