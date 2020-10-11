Yaşamını kanser hastalarına adadı

11 yıl yoğun iş temposuna rağmen kanserle mücadele ettikten sonra hayatını kaybeden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB yönetim kurulu üyesi merhum Bülent Koşmaz'ın hayali eşi Saaded Koşmaz ile gerçeğe dönüştü. Saaded Koşmaz, eşi adına kurduğu Bülent Koşmaz Sağlık Sosyal ve Eğitim Vakfı (BÜKSEV) ile kanser hastalarına umut oluyor. İki kız çocuğu annesi Saaded Koşmaz hem eşinin mücadelesini hem de kurdukları vakfı Sözcü HaftaSonu'na anlattı:

“2003'te eşime pankreas kanseri teşhisi kondu. Doktorlar iki yıl ömür biçti. Ama o 12 yıl yaşadı. Hayatının en verimli, en çalışkan ve en güzel işlerini yaptığı dönemini yaşadı. Birçok projeye imza attı. 2017'de vakfı kurdum. Vakfımızın öncelikli hedefi kanser hastaları ve yakınlarına destek olmak. Ayrıca tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencilerine burslar vermek. Eşimin adına kurulan Bülent Koşmaz Lisesi'nde ihtiyaç sahibi öğrencilere de burs veriyoruz.

Hastalar veya hasta yakınları asla ne vakfımızla ne vakfımızdan bir kişiyle veya benimle yüz yüze gelmiyor. Bize hastane, hastayı bildiriyor. Biz gerekeni onlarla yüz yüze gelmeden yapıyoruz. Şimdi korana hastalarına destek olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü korona tedavisi gören hastaların yanında kimse duramıyor. Bu nedenle bu hastaların dışarıdan ne su alacak veya farklı ihtiyaçlarını karşılayacak kişiler var. Özellikle su ihtiyaçlarını karşılıyoruz.”