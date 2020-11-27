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‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ Tahsin Kalender hayatını kaybetti
‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ Tahsin Kalender hayatını kaybetti
Bitlis'te geleneksel yöntemlerle yapığı eserleriyle Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri'ne kaydedilen 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender yaşamını yitirdi.
Yaşam 27 Kasım 2020 - 13:13

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce ‘Yaşayan  İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri’ne kaydedilen taş ustası Tahsin Kalender, hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Kalender, evinde tedavi görüyordu. Dün gece hayatını kaybeden 9 çocuk babası Kalender’in cenazesi, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığı’nda toprağa verildi. (İHA)

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