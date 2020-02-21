Yasemin, tropikal bölgelerde bulunabilen çiçekli bir bitkidir. Yasemin çayı, geleneksel olarak yeşil çay yapraklarını yasemin çiçekleri ile harmanlayarak yapılan kokulu bir çaydır. Eşsiz aroma ve lezzetin yanı sıra, yasemin çayı stres ve kardiyovasküler sorunları azaltmaya yardımcı olan ve sindirim sistemini iyileştirebilen birçok yararlı özelliğe sahiptir. Peki, yasemin çayının faydaları nelerdir? Yasemin çayı neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yasemin çayı, kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi çeşitli ciddi hastalıkların önlenmesine, yüksek antioksidan ve antienflamatuar özellikleri sayesinde sağlıklı bir cildi teşvik etmeye ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Şimdi yasemin çayının sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım… Yasemin çayının faydaları nelerdir? Yasemin çayı neye iyi gelir? İşte bilinmesi gerekenler…

YASEMİN ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Yasemin çayının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Yasemin çayının kan dolaşımını iyileştirmek için oldukça faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, damar tıkanıklığı, tromboz, beyin hasarı ve kan pıhtıları gibi tıbbi durumların önlenmesine yardımcı olabilir.

* Yasemin çayının antioksidan özellikleri metabolizmanızı artırmaya yardımcı olur. Metabolik etkinlikteki bu artış, egzersizinizi etkili hale getirir ve vücudunuza besleyici öğeleri daha çabuk işlemek için yardımcı olur. Daha hızlı veya daha etkili metabolizma; kilo vermeye yardımcı olur.

* Yasemin çayının, vücuttaki kolesterol ve kötü yağları azalttığı bilinmektedir. Ek olarak, kötü kolesterol (LDL) oluşumunu önleyerek kalp hastalığı ve felç gibi riskleri azaltmaya yardımcı olur.

* Araştırmalar, düzenli yasemin çayı tüketiminin kanseri önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Yaseminden yapılan tüm yeşil çayların, kanser önleyici özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir, çünkü epigallokateşin gallat (EGCG) gibi polifenoller içerirler. EGCG gibi polifenoller, serbest radikallere ve vücuttaki diğer zararlı veya kanserojen istilacılara karşı önemli savunma hatlarıdır. Ek olarak, yasemin çayının meme kanseri, akciğer kanseri ve diğer birçok hastalık riskini azalttığı gösterilmiştir.

* Tarih boyunca yasemin, stres giderici ve terapötik özelliklerinden dolayı bir anti-depresan olarak kullanılmıştır.

* Yasemin yeşil çayında bulunan antiviral ve antibakteriyel özellikler, hem soğuk algınlığını hem de gribi önlemeye yardımcı olabilir. Hasta iken çayı tüketmek de iyileşmenizi hızlandırmaya yardımcı olabilir.

* Yasemin çayı, anti- inflamatuar ve antioksidan özellikleri ile bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olur.