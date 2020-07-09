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‘Yasemin Şefkatli sarısı istiyorlar’
‘Yasemin Şefkatli sarısı istiyorlar’
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, tatil öncesi bakıma girdi. Karantina döneminde kuaförden uzak kalan Şefkatli, saçlarını Orkun Baykut'a teslim etti.
Yaşam 9 Temmuz 2020 - 07:20

Normalleşme süreciyle birlikte pek çok ünlü isim gibi kuaförün yolunu tutan ve hem saçlarının rengini açtıran hem de bakım yaptıran Şefkatli, çıkışta Orkun Baykut’a teşekkür ederek yeni saçlarıyla poz verdi.

Baykut, “Yasemin Hanım’ın saç rengi çok beğeniliyor. Yasemin Şefkatli sarısı isteyenler çok oluyor” dedi. Baykut aynı zamanda “Karantina sonrası salonlarda büyük yoğunluk yaşanıyor. Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Hanımların tatile çıkmadan önce gerekli bakımları mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Son güncelleme: 14:18 - 09.07.2020
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