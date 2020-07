Yasemin yağı faydaları nelerdir? Yasemin yağı neye iyi geliyor?

Yasemin yağı, Çin ve Mısır'da çok eski yıllardan beri şifa için kullanılmıştır. Cilde iyi gelen yanları olduğu gibi sağlık için de birçok faydası olduğu bilinmektedir. Ayrıca hoş kokusu için de kullanılmaktadır. Sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğundan stres altındaki insanların rahatlamasını sağlayan yasemin yağı hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Yasemin yağının faydaları nelerdir? Yasemin yağı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

YASEMİN YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Yasemin yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Kansere karşı koruyucudur.

– Depresyon, anksiyete ve duygusal strese iyi gelir.

– Metabolizmayı uyarır.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Kötü (LDL) kolesterolü düşürür.

– Enfeksiyonlarla savaşır.

– Solunum yollarını rahatlatır.

– Yasemin yağının doğrudan solunması balgam ve mukusları çözerek solunum sistemini rahatlatır.

– Yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

– Uykuya dalmaya yardımcı olur.

– Kaslarda meydana gelen kasılmalar ve zorlanmalar nedeniyle oluşan ağrıları geçirmede çok etkilidir.

– Konsantrasyonu artırır.

– Cildi temizleyip arındırır.

– Romatizmal ağrıları giderir.

– Cilt lekelerine iyi gelir.

– Menopozun semptomlarını hafifletir.

– Adet ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur.

– Hormonları dengeler.

– Hamilelik sonrası ortaya çıkabilen anksiyete, depresyon, kas ağrıları ve düşük enerji gibi problemlerin üstesinden gelmeye yardımcı olur.

– Anne sütünü artırır.

– Özellikle hamilelik döneminden sonra görülen çatlakları iyileştirir.

– Saç kuruluğuna iyi gelir.

– Saça parlaklık verir.

– Saçlarda bit ve sirke oluşumunu önler.

ÖNEMLİ NOT: Yasemin yağı genellikle güvenli olarak kabul edilmesine rağmen, her zaman dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü, herhangi bir bitki gibi, her zaman alerjik reaksiyon riski vardır. Uçucu yağlar cilde uygulanmadan önce bir taşıyıcı yağda seyreltilmelidir. Hamileyseniz veya emziriyorsanız veya ciddi alerjik reaksiyon öykünüz varsa, herhangi bir uçucu yağ kullanmadan önce bir doktorla konuşun.