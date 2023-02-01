Yaşlanmayan aktörden gençlik sırları

Hollywood’un “yaşlanmayan aktörü” Paul Rudd, 53 yaşında olmasına rağmen çok daha genç görünmesinin en önemli sırrının “uyku” olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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2021'de “Dünyanın en seksi erkeği” seçilerek sürpriz yapan ünlü oyuncu Paul Rudd, gençlik sırlarını anlattı.

Hollywood'un “yaşlanmayan aktörü” Rudd, 53 yaşında olmasına rağmen çok daha genç görünmesinin sırrını Men’s Health dergisine açıkladı. “Sonsuz gençlik” için en önemli şeyin günde 8 saat uyumak olduğunu belirten Rudd, diğer unsurları da beslenme, ağırlık kaldırma ve kardiyo olarak sıraladı.

Birçok insanın kendisinden diyet ve egzersiz listesi istediğini söyleyen aktör, her gün kardiyo yapmak ve haftada üç gün ağırlık kaldırmanın çok önemli olduğunu, ama en önemli şeyin uyku olduğunu kaydetti.

Güne kahveyle ve aç karnına kardiyo yaparak başladığını belirten Rudd, her gün yumurta yediğini, somonu masasından eksik etmediğini anlattı.