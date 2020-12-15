Yaşlı adam kendi mezarını kazdı! Nedenini duyanlar duygulandı

Trabzon'da emekli Dursun Karaman, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedeceği endişesiyle kendi mezarını kazdı. Tüm çocuklarının uzakta olduğunu söyleyen Karaman, "Salgında ölebilirim, ölümüm kimseye zahmet olmasın diye mezarımı kazdım" dedi.

Köprübaşı ilçesi Küçük Doğanlı Mahallesi’nde yaşayan emekli Dursun Ali Karaman, corona virüsüne yakalanıp, hayatını kaybetme ihtimaline karşı arazisine mezarını yaptırmaya karar verdi.

Evinin sarp ve kayalık arazide bulunması ve kışın yağan karla defin işlemlerinde zorluk çıkabileceğini düşünerek kolları sıvayan Karaman, kendi imkânlarıyla toprağı kazıp, 2 kişilik mezar yaptı.

Daha önceki yıllarda eşini kaybeden ve çocuklarının da başka şehirlerde olması nedeniyle ilçede salgından uzak durup tek başına izole yaşam sürdüren Karaman, boş vaktini de kenarını tuğla ile ördüğü kabrin çevre düzenleme çalışmaları ile geçiriyor.

“ÖLÜMÜM VATANDAŞA ZAHMET OLMASIN”

Ölümü halinde akrabalarının yanı sıra vatandaşların özellikle kış aylarında zahmet çekmemesi için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Karaman, “Birkaç yıl önce eşimi kaybettim. Yaz mevsiminde buraya fındığa geliyorum. Salgın döneminde geri dönmeyip burada kaldım. Coronadan dolayı burada 2 mezar hazırladım. Benden başka bunu yapacak kimsem de yok. Çocuklarım farklı yerlerde. Ölümler çoğaldığı için herkes korkuyor. Ben de coronaya yakalanıp ölümüm kış mevsimine rast gelir, vatandaşa zorluk, zahmet olmasın diye mezar kazdım. Ölümüm, kimseye zahmet olmasın istiyorum” dedi. (DHA)