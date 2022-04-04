Yaşlı çiftin evine giren cüce yarasa koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da yaşlı bir çiftin evine giren cüce yarasa koruma altına alındı. Yapılan incelemede yarasanın kış uykusundan yeni uyandığı ve uyku sersemi olduğu anlaşıldı.

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Afyonkarahisar’da yaşlı bir çift evlerinde yarasa olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Eve giden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri yarasayı özel ekipmanlar kullanarak yakaladı.

Yapılan incelemede yarasanın cüce yarasa olarak adlandırılan (pipistrellus) olduğunu belirlendi.

Ekipler hayvanı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teslim etti.

“SES YAYAN CİHAZLARI KAPATIN”

DKMP’den yapılan açıklamada “Yapılan ilk kontrollerde kış uykusundan yeni uyanmış ve uyku sersemi olduğu anlaşıldı. Gerekli bakım ve tedavisine başlandı. Yanlışlıkla evinize bir yarasa girer ise sakin kalın, tüm pencereleri açın, ışıkları ve radyo, televizyon gibi ses yayan cihazları kapatın, çıkmalarını bekleyin. Destek istiyorsanız 112'yi arayın” denildi. (İHA)