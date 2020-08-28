Yaşlı kadın dairesini otizmliler derneğine bağışladı

Kepez ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Şahinde Avcı eşi ve kendisinin birikimleriyle aldığı arazisine karşılık iki daire sahibi oldu. 24 yıl boyunca bu evde oturan Şahinde Avcı, 5 yıl önce eşi vefat edince dairesini bağışlama kararı aldı.

ÖRNEK DAVRANIŞ



Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçen Avcı, 275 bin lira değerindeki 90 metrekarelik dairesini kendilerine bağışlayacağını söyledi. Avcı, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz'a şartının ise ölünceye kadar bu dairede oturmak olduğunu vefatından sonra buranın satılarak gelirinin otizmli çocukların eğitiminde kullanılması olduğunu belirtti. Anlaşmanın ardından Avcı evini derneğe bağışladı.

Bağışından duyduğu mutluluğu dile getiren Avcı, evini çocuklar, engelliler için kullanılması için bağışladığını bildirdi. (İHA)