Yaşlı kadın, yangınla mücadele eden ekiplere sırtında erzak taşıdı

Antalya'da farklı noktalarda çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için yöre halkı da seferber oldu. Yaşlı bir kadının ekiplere sırtlarında erzak taşıdığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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Antalya’da günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Peş peşe çıkan yangınlar için seferber olan orman işçileri ve diğer ekiplere yöre halkı da destek oluyor.

Bu görüntüler ise Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi’nde kaydedildi. Yaşlı bir kadın, alevlerle mücadele eden ekiplere sırtındaki çanta ile su, ekmek taşıdı.

Yaşlı adının dik yamaçta yorgunluğa dahi aldırış etmeden yol alması, bölgede görev alan bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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