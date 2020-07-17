Geceleri rahat ve sağlıklı uyuyabilmeniz için yatağınızın düzenli olarak hijyeninin sağlanması gerekir. Yataklar zamanla kirlenerek toz, ölü deri, kir ve diğer kalıntıları barındırabilir. Oluşan bu kalıntılar çoğu zaman kötü kokulara neden olabilir. Bu nedenle tozların, kokuların ve farklı yatak lekelerinin temizliği için kimyasallar yerine doğal ürünlerden yararlanarak etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz. Peki, yatak temizliği nasıl yapılır?

Karbonat yatağınızdaki kir ve kokuları içine hapsederek yatağınızdaki oluşabilecek sağlıksız ortamın giderilmesini sağlar. Özellikle yatakta bulunan lekeler için yatağınızı silmek daha etkili olsa da bu inatçı lekelerin yatağınızın iç yüzeyine işlemesi kaçınılmazdır. Bunun için profesyonel bir yardım alma fikri her zaman daha iyi bir yanıt verir. İşte size karbonatla yatak temizliği hakkında bazı ipuçları…

ADIM 1: YATAĞI TEMİZLEMEYE BAŞLARKEN

İlk olarak yatağınızı temizleme söz konusu olduğunda, tüm çarşaf ve yastık kılıflarını yatağınızdan çıkarın. Bu sayede yatak temizliği için ilk adımı yapmış olacaksınız.

ADIM 2: ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Yatağınızı her ay elektrik süpürgesi ile süpürerek oluşan toz, kir ve diğer kalıntıları yatağınızdan temizleyebilirsiniz. Bunu yaparken süpürge başlığınızın temiz olması da oldukça önemlidir. Yatağınızın üstünü elektrikli süpürge ile süpürün, dar alanları da süpürmeye özen gösterin. Bu şekilde tüm yatak yüzeyini toz ve kalıntılardan arındırın.

ADIM 3: KARBONAT DÖKÜN

Zamanla yatakta oluşan ter, toz hatta idrar kalıntıları koku yapmaya başlar özellikle çocuğunuz ya da evcil hayvanınız varsa yatağınız ne yazık ki bu tür sorunlara maruz kalabilir. Bu durumda, yatağınızı süpürdükten sonra, yatağınızın üzerine karbonat dökün. Doğal bir koku giderici görevi gören karbonat yatağınızdaki kötü kokuları gidermeye yardımcı olacaktır. Bu işlemi sabah yaparak gece geç saatlere kadar beklettiğinizde daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Her yerini karbonatla kapladığınız yatağınızı bu kez tekrar elektrik süpürgesi ile süpürerek yatağınızı temizleyin.

Yatağınız için şilte koruyucu kullanmak yatağınızı temiz tutmanız için en iyi yoldur. Yatak koruyucuları kirlerin yatağınıza nüfuz etmesine engel olur ve çamaşır makinesin de kolay bir şekilde yıkanarak zahmetsiz ve sağlıklı bir temizlik sağlar.