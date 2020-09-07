Yavru Caretta Caretta’lar denizle buluştu

Kuşadası'nın Karaova sahilinde yumurtlayan Caretta Caretta'lar yavruları denizle buluştu. Yumurtalardan çıkan 29 yavru için doğa dostları ile Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri seferber oldu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi kumsalında yuva yapan Caretta Caretta iribaş deniz kaplumbağasının bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) 8 Temmuz’da koruma altına aldığı Caretta Caretta yuvasından 59’uncu günde yavruların çıkması, yavruları sabırsızlıkla bekleyen çevredeki site sakinleri ile EKODOSD üyelerini sevindirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Aydın Şube Müdürlüğü uzmanları ile EKODOSD gönüllüleri Caretta yavrularının sağlıklı bir şekilde denize ulaşmalarını sağladı.



ÇEVRE SAKİNLERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORDU

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, koruma altına aldıkları Caretta Caretta yuvasının her gün ziyaret edildiğini, herkesin yavruların çıkmasını büyük bir heyecanla beklediğini söyledi.

Sürücü, “Site sakinlerinin ‘artık çıkmaz' dediği, umudunu kestiği bir anda, 59’uncu günde yavrular çıktı. İlk gün yuvadan 29 yavru çıktı. Yavruların arka bölümdeki ışık yoğunluğundan etkilenmemesi için denize doğru bir kanal açıldı. O sırada sahilde bulunan vatandaşlar çok şanslıydı ve hayatlarında belki de ilk kez görebilecekleri bir olayı izlemenin mutluluğunu yaşadı” dedi.

GELECEK YILLARDA DAHA FAZLA BEKLENİYOR

Yaklaşık 20 kilometrelik kumsalı bulunan Kuşadası kıyılarında, önümüzdeki yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle daha çok Caretta Caretta’nın gelmesini umut ettiklerini söyleyen Sürücü, “Kuşadası kumsallarına gelen kaplumbağalar çoğaldıklarında da, Kuşadası'nın yuvalama alanı statüsüne alınmasını bekliyoruz. Deniz kaplumbağalarının sağlıklı bir şekilde nesillerini sürdürebilmesi için, denizlerimizi temiz tutmalı, özellikle naylon poşet gibi plastik maddeleri toplayarak denize gitmelerini önlemeliyiz” şeklinde konuştu.

