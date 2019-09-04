Yavru caretta carettalar denizle buluşturuldu 

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve AKUT Bodrum ekiplerince, Turgutreis sahilinde vatandaşların tespit ettiği bölgede inceleme yapıldı. Daha önce aynı yuvadan denize ulaşan caretta carettaların ayak izlerinden yuvanın yeri belirlendi. Ekipler, önce caretta carettaların yuvadan denize kolayca ulaşılabileceği yol güzergahında düzenleme yaptı, ardından dikkatli bir şekilde yuva kazıldı.

Açılan yuvadan tek tek çıkartılan 35 yavrudan gelişimini tamamlayan 20 caretta caretta, bir süre kumda bekledikten sonra denize doğru yöneldi. Henüz küçük olan 15 yavru ise DEKAMER ekiplerince koruma altına alındı. Yavruların denize gidişi sırasında renkli görüntüler yaşandı. Caretta carettaların denize salınmasına çevredeki yerli ve yabancı tatilciler de ilgi gösterdi.

DEKAMER saha sorumlusu Şenol Menzek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum’da ilk kez bir caretta caretta yuvası tespit edildiğini belirterek, bundan memnun olduklarını söyledi. Öte yandan, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de bölgede incelemede bulundu.

(AA)