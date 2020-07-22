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Yavru carettalar denizle buluştu
Yavru carettalar denizle buluştu
Caretta carettaların yuvalama alanı olan Çıralı sahilinde ilk yuva açılışı yapıldı. 6 yavru caretta carettalar denizle buluştu.
Yaşam 22 Temmuz 2020 - 12:50

Maske takılıp, sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ilk yuva açılışında 6 yavru caretta carettalar denizle buluştu. Doğdukları Çıralı kumsalına sadakatle bağlı olan caretta caretta yavruları yaklaşık 25 yıl sonra doğduğu kumsala geri dönmek için denize koştu.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ EŞLİK ETTİ

Yavruların zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti. Geçtiğimiz yıl 86 yuvanın bulunduğu Çıralı'da bu yıl 90 yuvaya ulaşılırken deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi de devam ediyor. Açılan ilk yuvada 90 yumurta bulunurken, 37 tanesi gece canlı olarak denize ulaştı. Yuvada bulunan 53 yumurta ise dölsüz olarak çıkartıldı.(İHA)

FOTO:İHA

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