Yavru dağ keçisini hayatta tutmak için her yolu denediler

Artvin'de Süleyman İnal ve arkadaşı Emrah Örücü, yol kenarında buldukları yavru yaban keçisinin yaşaması için her yolu denedi.

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol kenarında yavru dağ keçisine rastlayan doğa fotoğrafçısı Süleyman İnal ve arkadaşı Emrah Örücü, ölmek üzere olan yavru dağ keçisinin hayata tutunması için seferber oldu.

Yeni doğduğu ve doğduktan sona kayalıklardan yol kenarına düştüğü tahmin edilen yavru dağ keçisini hareketsiz bir şekilde yolun kenarında yattığını gören İnal ve Örücü hemen araçlarını durdurup etrafta ailesine bakındı.

Bir müddet bekledikten sonra bitkin ve hareket etmediği için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerini arayan İnal, görevlilerin gelene kadar yavru dağ keçisini kağıt havluyla kurulayıp, araçlarının kaloriferiyle ısıttı.

Kendine gelen yavru dağ keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim eden İnal ve arkadaşı bölgeden ayrılırken, ekipler bakımın ardından yavru keçinin yeniden doğaya bırakılacağını belirtti. (İHA)