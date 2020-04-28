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Yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı
Yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı
Osmaniye'de bölme duvar arasına düşüp, mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaşam 28 Nisan 2020 - 14:04

Güvenlik görevlileri, corona virüsü salgını nedeniyle ziyarete kapalı olan Kent Müzesi’nde kontrollerde bulunurken, ikinci kattaki alçıpan bölme duvar arasından kedi sesi geldiğini duydu. Yapılan araştırmada, anne kedinin giriş katın üst kısmında yavruladığı ve 3 aylık olan yavrulardan birinin duvar arasındaki boşluktan iç kısma düştüğü belirlendi.

DHA

Görevlilerin ihbarı üzerine müzeye itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, duvarı kırarak yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi, su verilip muayene edildikten sonra yeniden anne kedinin yanına bırakıldı. DHA

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