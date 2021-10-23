Yavru köpeği ezip, yoluna devam etti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, otomobili ile yavru köpeği ezdi, arkasına bakmadan yoluna devam etti. Arka ayakları kırılan yavru köpek tedaviye alınırken, sürücü aranıyor.
Evkaf Mahallesi’nde kimliği belirsiz sürücü, kullandığı otomobille yolda gezen yavru köpeği ezdi.
Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek acı içerisinde havlamaya başladı.
Durumu fark eden vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’nı arayarak yardım istedi.
Yavru köpek, ekipler tarafından alınarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ne götürüldü.
Arka ayakları kırılan köpek tedaviye alınırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)