Yavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmış

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne, dün akşam, yol üzerindeki çuvalda hareket eden bir şey olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Barbaros Mahallesi Grankçay Caddesi’nde yol kenarındaki şarampolde, ağzı bağlı çuvalı gördü. Yanına yaklaşınca içinde bir şeyin hareket ettiğini gören ekipler, hemen çuvalın ağzını açtı. İtfaiye görevlisinin açtığı çuvaldan köpek yavrusu çıktı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA