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Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi

Kocaeli'de yavrusu su kanalına düşen anne köpek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Yayınlanma: 14:34 - 09 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Anneler Günü’nde yavru köpeğin su kanalına düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Anne köpek ise bölgeden ayrılmayarak yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Anne köpeğin yavrusuyla kavuşma anı ise yürekleri ısıttı. (İHA)

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