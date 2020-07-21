Yavuz Tekin: Araçta jant hayati önem taşıyor

Otomobillere daha estetik bir görüntü sağlama özelliğiyle araba tutkunlarının vazgeçilmezi olan jantlar, trafik kazalarında maddi ve manevi hasarların en aza indirilmesinde büyük rol oynuyor. Jant piyasasında fark oluşturma iddiasıyla yola çıkan Yavuz Tekin, modifiye tutkunları için merak edilenleri açıkladı.

İnsanların canlarını emanet ettiği otomobillerinde hayal ettikleri sihirli dokunuşları yaparken önceliklerinin her zaman can güvenliği olduğunu söyleyen Yavuz Tekin, lastikler gibi jantların da bir ömrü olduğunu belirtti.

“GÜÇLÜ BİR OPERASYON EKİBİNE SAHİBİZ”

Yavuz Tekin, “Sektörde başarılı olmamızın bir değil birden çok sebebi var. İlk başta otomotiv sektöründe çekirdekten yetişmemizden kaynaklı. Doğabilecek sorunlara karşı, müşterilerimize nasıl yanıt vereceğimizi bilmemiz çok önemli. Otomotiv sektöründe üç farklı kulvarda (jant, lastik ve akü) yürüttüğümüz Türkiye geneli ve İstanbul ili operasyonlarında bize başarı sağlayan en önemli unsur güçlü bir operasyon ekibine sahip olmamız” şeklinde konuştu.

“HİJYEN KURALLARINA HARFİYEN UYUYORUZ”

Geniş ürün yelpazesine sahip olduklarını belirten Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemi sürecinin tüm sektörleri olumsuz etkilediğini belirtti. Yavuz Tekin, pandemi süreci ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ”



“Mart ayında pandemiden dolayı oluşan endişelerden ötürü özellikle İstanbul’da hayat neredeyse durma noktasına geldi. Biz pandemi sürecinde, hali hazırda var olan hijyen seviyemizi çıkarılabilecek en maksimum seviyeye çıkardık. Bize güvenen müşterilerimiz, pandemi sürecinde de bizim sahibi olduğumuz lokasyona gelmekten çekinmediler. Ayrıca e-ticaret operasyonumuz bu süreçlerde pik yaptı. Yürüttüğümüz operasyonel faaliyetlerde duraksamalar olsa da normalleşme süreci ile birlikte piyasa hızlı bir şekilde geri dönüş reaksiyonu verdi. Biz de bu reaksiyona karşılık verebilmek için kontrollü sosyal hayata başladık. Corona virüsü tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Piyasada var olan diğer firmalar da pandemi ile yaşamayı öğrendiler.”