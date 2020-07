Yavuz ve Merve çifti yeni sezon tesettür modasını hakkında merak edilenleri anlattı

Sosyal medyada yaklaşık olarak 2 milyon takipçisi bulunan Yavuz ve Merve çifti tesettürlü kombinler hakkında takipçilerinin merak ettiği konulara değindi. Çift konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Tesettür elbiseler ve kombinler her zaman alışveriş tutkunu olan kişilerin vazgeçilmez parçalarıdır. Özellikle yaz döneminde çok rahatlıkla kullanılabilecek tasarımların olması müşterilerimizin en büyük tercihi diye ifade ettiler. Ayrıca 2020 sezonun en moda tarzları ile tüm beğenileri kazanan tesettür elbise ve kombin modelleri, her zaman her yerde kullanabileceğiniz en özgün tasarımları ile gerek alışveriş siteleri, gerek e- ticaret siteleri ve birçok Instagram sayfalarında yer almaktadır. Bizlerde tüm takipçilerimizin en çok tercih ettiği yeni sezon kreasyonlara yer vermekteyiz” ifadeleri kullandı.

YAZ MODASI İÇİN İPEK KUMAŞLAR



Yavuz ve Merve Çifti, 2020 sezonu yaz modası için özellikle kadınların şık görünümü dışında kullanılan kumaşların rahatlıklarını da tercih ettiklerini, günümüz modasına uyan pek çok farklı renk tonlarının kullanıldığı tesettür elbise modası, günümüzde en trend kombinlerle geliyor. Uçuş uçuş bir yaz sezonu geçirileceğini, özellikle ipek kumaşların en çok beğenildiğini ilettiler.

ZARİF GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR



Sadece abiye olarak düşünülmemesi gerektiğini söyleyen çift, günlük tesettür elbise modellerinin kol ve etek ucu bölümünde kullanılan çiçek ve motif detaylarının bu sene çok fazla ilgi görmektedir. Kullanımı oldukça kolay ve rahat olan bu tarz elbiseler, zarif görüntüsü ile de dikkat çekmektedir. Günlük tesettür elbise ve kimono modasında volan kollu tasarımlar da çok fazla beğeni alıyor. Ayrıca günlük tesettür elbiseler modasında kumaş kuşaklı ve deri motifli tasarımlar da bu sezon favori parçalar arasında yer alıyor. Yavuz ve Merve çifti özellikle elbise modellerinde kullanılan cep detayları, minik gizli dokunuşları ile günlük hayatı sizler için daha kolay bir hale getirmektedir.