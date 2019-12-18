Yaylalar boşaldı köpekler ortada kaldı

Ordu'da havaların soğuması üzerine yazı yaylalarda geçiren vatandaşlar geri dönerken, çok sayıda köpek yaylada kaldı. Soğuk hava şartlarında sığınacak yerleri olmayan ve yiyecek bulamayan köpeklerin yardımına hayvanseverler yetişti. Ordulu hayvan severler Perşembe yaylasında kalan köpekler için 20 kulübe yaparak yaylaya götürdü. En az 20 kulübeye daha ihityaçları olduğunu dile getiren Bilge Almak, "Belediyeler, vatandaşlar sokaklardan topladıkları köpekleri yaylara bırakıyor. Ağır kış şartlarında onları ölüme terk edemezdik" dedi. Almak, özellikle Perşembe ve Çambaşı yaylarında çok sayıda köpek bulunduğunu belirterek hayvanseverlerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Karadeniz bölgesinde kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla boşalan yaylalarda köpekler ortada kaldı. Ordu’nun yaklaşık 1500 metre yüksekliğindeki Perşembe Yaylası’nda kalan köpeklere ise hayvanseverler sahip çıktı. Hayvanseverler kendi imkanlarıyla kışın zor şartlarında sığınacak yerleri kalmayan köpekler için 20 kulübe yaparak Perşembe Yaylası’na götürdü. Yaylada bulunan evlerin yanındaki boş alanlara yerleştirilen kulübelerin içine köpekler için yiyecek de bırakıldı.

SOKAKTAN TOPLAYIP YAYLALARA ATIYORLAR

Hayvan severler adına konuşan Bilge Almak, özellikle Perşembe ve Çambaşı yaylalarında çok sayıda köpek bulunduğunu belirterek, “Belediyeler, vatandaşlar sokaklardan topladıkları köpekleri yaylalara atıyor. Yazın burada yaşayan insanlar onlara sahip çıkıyorlar. Ama bazı yaylacılar giderken kendilerine ait olan köpekleri de terk ediyorlar. Kışın yaylada kalan köpekler sığınacak yer bulamıyorlar. Aç kalıyor ve kısa sürede ölüyorlar. Biz de arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız 20 kulübeyi Perşembe Yaylası’na yerleştirdik. Ama en az 20 kulübeye daha ihtiyacımız var. Sonra da Çambaşı Yaylası’nda kalan köpekler için yer yapacağız” dedi. Almak, yaylada kalan köpekler için belirli aralıklarla yiyecek götüreceklerini belirterek hayvanseverlerden destek istedi.

JANDARMA KÖPEKLERİ BESLEMİŞTİ

Bilge Almak, geçen yıl Aybastı jandarma ekiplerinin, kendi bölgelerindeki yaylalarda bulunan köpeklere esnaftan topladıkları yiyeceklerden götürüp beslediklerini dile getirerek, “Herkes kendi imkanınca bu canlara yardım etmeli. Kış oralarda çok kötü geçiyor. Herkes ufak da olsa bir şeyler yapsa o canlar için bu sorunlar hiç olmayacak” diye konuştu.