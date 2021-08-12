Yaylanın Sultanları rekora koşuyor

Gümüşhane'de yaylada hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında kendi imkanlarıyla kurdukları sahada kıran kırana voleybol müsabakaları yapan yayla kızlarının videosu 10 milyondan fazla izlendi.

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Kirazlık köyünün yaylasında sabah erken saatlerde kalkan ve hayvanlarıyla ilgilenen gençler daha sonra boş zamanlarını voleybol sahasında geçiriyor.

Yayla sakini yaşlılar ve çocukların seyirciliğini yaptığı müsabakalar kıran kırana geçerken voleybol oynayan gençlerin videosu geçen günlerde sosyal medya platformlarından birisinde 10 milyonu geçen izleme alınca dikkatleri üzerine çekti.

Aralarında üniversite mezunlarının da olduğu yayla kızlarının müsabakaları sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girerken önemli başarılar elde eden Kadın Milli Voleybol Takımına verilen ‘Filenin Sultanları’ isminden esinlenerek ‘Yaylanın Sultanları’ ismi verildi.

Yayla kızları bu spora devam etmek ve kendilerini geliştirmek için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’ndan yaylalarına voleybol sahası istedi.

Yayla kızlarından Sevim Turan, üniversiteye hazırlandığını belirterek, “Şu an yaylada ikamet ediyoruz. 3-4 ay buradayız. Kendi imkanlarımızla bir file yaptık. Sonra sağ olsun Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bize yardımcı oldu, file gönderdi. Spor Bakanımızdan yaylamıza voleybol sahası yapmasını talep ediyoruz” dedi.

Bir diğer oyuncu Serpil Turan ise yaz aylarını yaylada geçirdiklerini belirterek, “Yazın yayladayız. İşlerimizi bitirir bitirmez, direk voleybol oynamaya gidiyoruz Arkadaşlarımızla voleybol oynamayı çok seviyoruz ve bu alanda devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Üniversite mezunu Elanur Kudu da “İşlerimiz bittikten sonra boş vaktimiz çok oluyor. Voleybol oynuyoruz arkadaşlarımızla. Çok seviyoruz voleybol oynamayı. Ve kendimizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Kendi imkanlarımızla burada çabalayarak bir yerlere gelmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı (İHA)