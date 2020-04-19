Yaylaya inen tilkiyi bir yıldır vatandaşlar besliyor

Sakarya’nın Pamukova ilçesi Gonca Mahallesi Kıranyurt Yaylası'nda bir yıldır yiyecek aramaya gelen tilki ile vatandaşların kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

“KARNI ACIKINCA GELİYOR”



Pamukova Gonca Mahalle Muhtarı Şaban Özzaim, bir yıl önce eski muhtarın evine yiyecek bulmaya gelen tilkinin zamanla insanlara alıştığını, karnı acıktığı zaman mahalleye ve Kıranyurt yaylasındaki evlere geldiğini, adını da “Boncuk” koyduklarını ifade ederek, “Bir yıldan bu yana artık mahallelilerle adeta dost oldu. Karnı acıkınca geliyor. Bizlerde onu ellerimizle besliyoruz. Çoğu zaman yiyecekleri alıp götürüyor tekrar geliyor. Bazen bir yere gömüyor. Biz ona o bizlere alıştı. Aramızdaki dostluk tarif edilemez” dedi.