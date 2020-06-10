Yazar Mustafa Açıkgöz’den girişimcilere tavsiyeler

Mustafa Açıkgöz kitabında da bahsettiği üzere; “Dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını sebebiyle birçok ülke bu durumdan etkilendi. Bazı ülkelerin birbirleri ile ilişkileri değişirken bazı ülkelerde de dijitalleşme çağı güç kazandı. Dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de bu konuda çeşitli adımlar atılarak dijitalleşmede daha da ileriye gittik. 1 Milyon İstihdam projesi de Türkiye'nin yazılım alanında gelişmesi için buna en iyi örneklerden birisi.

Günümüz gençleri genel olarak artık internete yönelmiş durumda. Bu da gelecek nesillerin daha fazla dijitalleşme içerisinde olacağı ve internet üzerinden meslek edinmeye daha iyi adapte olacağının bir göstergesi olmakta. Bununla birlikte yazarlık, içerik üreticiliği, web tasarım gibi birçok meslek şu anda internet üzerinden rahatlıkla yapılabilmekte. Gençlerin yararlanabileceği meslekler arasında makale yazarlığı, video üreticiliği, grafik tasarım, SEO uzmanlığı, blog yazarlığı ve reklamdan para kazanma gibi birçok seçenek bulunmakta. Eğer ki elinizde daha büyük bir para bulunuyorsa bu paranın bir kısmı ile yatırım yapmayı deneyebilirsini ” sözleriyle ifade etti.