Yazı terlemeden geçirin

Terleme doğal bir durum. Ancak aşırı terleme, yaşam kalitesini olumsuz etkilerken psikolojik problemleri de beraberinde getiriyor. Bu sorunu çözmenin en etkili yollarından biri ise botoks…

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Dr. Eylem ACAR

En etkili çözüm yolu

El içlerindeki, ayak tabanlarındaki ve koltuk altlarındaki terleme çağlardan beri hem kadınlarda hem de erkeklerde her zaman büyük sorunlar yaratmasına rağmen, tedavi seçenekleri oldukça kısıtlıdır. Bu soruna karşı en sık uygulanan ve etkili olan botoks uygulaması son derece pratik ve güvenlidir. Özellikle koltuk altı, el içi, ayak tabanı terlemesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ter bezlerini çalıştıran sinirlerin faaliyetlerini azaltarak terlemeyi birkaç kat azaltır ve ortalama etki süresi 8-10 aydır.

Sebepleri

Ter miktarı kişiden kişiye göre değişebildiği için aşırı terlemenin tanısını yapmak çoğu kez zordur. Terin salgılanması insanlarda sinir sisteminin çalışmasıyla doğru orantılı olup, aşırı terleme toplumda oldukça sık görülür. En çok görülen terleme şekli; strese bağlı olan ve özellikle avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı ve daha az olarak da yüz ve kasıkta terleme yapan tiptir. Terleme olan bölgelerde bakteri üremesi kolaylaşacağı için aşırı terleme kokuya da neden olur ve kişinin fiziksel ve sosyal hayatını negatif yönde etkiler.

Nasıl uygulanıyor?

Terleme sorunu giderilirken botoks, uzman dermatologlar tarafından uygulanmalıdır. Öncelikle terleme problemi olan bölge tespit edilir. Daha sonraki aşamada, o bölgeye anestezi niteliği taşıyan kremler tatbik edilir ve 15 dakika beklettikten sonra uygulamaya başlanır. Son derece ince uçlu iğne vasıtasıyla problemli olan bölge içine botulinum toksin ilacı enjekte edilir. Aşırı bir acı hissi duymadan, tedavi için defalarca zaman ayırmadan ve cerrahi herhangi bir bakıma gerek kalmadan ortalama 10-12 ay boyunca hem terlemenin miktarı oldukça azalır hem de terin rahatsız edici kokusundan kişi kurtulmuş olur. Botulinum toksin bu bölgede aşırı çalışan ter bezlerinin ve kasların istenmeyen hareketlerini etkilediğinden, terleme sorunu da giderilmiş olacaktır.