Yazlıkçılar hafta sonu kısıtlamasını yazlık evlerinde geçirecek

Yaz sezonunu ilçedeki konutlarında geçirenlerin bir bölümü yaşadıkları kentlere dönerken, hafta sonunda getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, yazlık konutlarda yeniden hareketlilik yaşandı.

İstanbul’a 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde yazlık konutlarına gelenlerin bir kısmı, pandeminin büyükşehirlerde yeniden artış göstermesi üzerine yazlıklarında kalmayı tercih etti.

“SİTELERDE DOLULUK ORANI ARTTI”

Marmara Ereğlisi’nde market işletmecileri, hafta sonlarında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında müşterilerine paket servis hizmeti verebilmek için motosiklet ve kurye sayısını artırdı.

Market işletmecisi Ferit Tunçer, “Hafta sonu yasakları için tedbirlerimizi aldık. Site sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız. Zaten hazırda olan paket servisi için motorumuz vardı. Bu sene pandemiden dolayı site sakinleri burada kalmaya devam etti. Bu yasakların gelmeye başlamasıyla birlikte tekrar gelenler var. Bu yıl kış döneminde burada 10-15 aile kalıyordu ama şimdi sitelerde doluluk oranı arttı” dedi.

“KENDİMİZİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUZ”

Vaka sayısının artması ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için İstanbul’dan Marmara Ereğlisi’ndeki yazlıklarına geldiğini söyleyen Esma Kınay, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bu hafta sonunu yazlıkta geçirelim dedik. Hazırlıklar tamam, önlemlerimizi de aldık. Vaka sayısı İstanbul’da daha fazla olduğu için yazlık evimizi tercih ettik. Burada kendimizi daha güvenli hissediyoruz” dedi.

İstanbul’dan yazlığına gelen Kazım Arkçı ise “İstanbul’da vaka sayısı çok olduğu için sokağa çıkma yasağından dolayı hafta sonunu geçirmek için yazlığa geldim. Hazırlıklar tamam. Şömineden boru çıkartıp soba kurduk kış gibi. Bahçemizde de her şeyimiz var” diye konuştu. (DHA)