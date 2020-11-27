Değerleri 20 milyonu bulan araçlar depoda çürüyor

Manisa'da yediemin depolarında bulunan araçlar, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda 600'ün üzerinde otomobil ve motosiklet bulunurken, çürüyen araçların toplam piyasa değeri ise dudak uçuklatıyor.

Manisa’da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor.

Sürücülerden bazıları, eksiklerini giderdikleri araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.

Şehzadeler ilçesinde içinde 600’ün üzerinde otomobil ve motosiklet bulunan yediemin deposuna çekilen araçlar hurdaya döndü.

Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçların durumu görenleri üzüyor.

“GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÇÜRÜMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Milyonları bulan araçların satışa çıkarılarak ekonomiye kazandırılması gerektiğine dikkat çeken yediemin deposu çalışanı Mehmet Baştürk, şöyle konuştu:

* Burada 300-400 bin TL’lik otomobiller var. Bu araçların burada kalması üzücü. Şu an 600’ün üzerinde araç var. Bunların piyasa değeri 20 milyon TL’yi buluyor. Bunlar burada çürümeye gidiyor.

* Bu araçların gözümüzün önünde çürümesini istemiyoruz. Devlet yetkililerimizden biran evvel araçları satışa çıkararak, ekonomiye kazandırmasını bekliyoruz. (DHA)