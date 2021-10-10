Yelkenler yanan ormanlara açılacak

18-23 Ekim’de yaklaşık 130 yat büyük bir mücadeleye girişecek. Yelkenler bu yılki orman yangınlarında büyük zarar gören Gökova’nın koylarına doğru rüzgar alacak.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi yolculuğun en önemli unsuru Bodrum guletleri ve ahşap yatlarının dünyaya tanıtılmasını sağlayan The Bodrum Cup, 33. yılında Akdeniz'de şölen havası estirecek. 18-23 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 130 yatta, 2 bin gemici, yelkenci ve turistin katılacağı yarışmalar bu yıl Gökova'nın cennet koylarında kül olan 60 hektarlık ormanlık alanlara dikkat çekmek amacıyla Bodrum-Ören koyları arasında düzenlenecek.

TEŞEKKÜR ETME FIRSATI

THE Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal yaptığı açıklamada yarışmaların Gulet, Gulet X Large, Thrandil, Klasik ve Polyester Yat ve Misafir Yatlar kategorisinde düzenleneceğini belirterek, “Yangın bölgesinde tüm yerel kurumlarımızın ne kadar büyük çaba gösterdiğine hepimiz tanık olduk. Yangın sırasında fiziki olarak destekte bulunan herkesle tek tek el sıkışmak ve gözlerinin içine bakarak teşekkür etmek istiyoruz” diye konuştu.

DOSTLUK RÜZGARLARI

Yarışmaya 33 yıldır katılan organizasyon komitesi üyesi ve Bodrum Cankurtarma ve Su Sporları ile Bodrum Kent Konseyi Başkanı Kaptan Arif Yılmaz, “Yatlarımızla Ege ve Akdeniz'de barışa ve dostluğa yelken açtık” dedi. Yılmaz, “Rotalarımıza sadece Bodrum ve Türkiye kıyılarını değil Ege'deki Yunanistan adalarını ve komşu yatları da içerisine alarak barış ve dostluk ilişkilerimizi geliştirdik. Yıllarca birbirine selam vermeye çekinen iki ülkenin denizcileri birlikte aynı teknelerde yarışır oldu” ifadelerini kullandı.

33 yıldır kazanan tek kaptan

Yarışlara tam 33 yıldır katılan 48 yaşındaki Bodrumlu kaptan İbrahim Bilen her yıl dereceye girdi. Yarışlara teknelerde miço olarak başladığını belirten Bilen, “İlk yıllarda bir şölen havasında başlayan yarışmalar daha sonra yabancı iş adamlarının Bodrum tersanelerinde yaptırdığı kaliteli tekneler ile bir prestije dönüştü. Bu yarışı kazananın adı dünyada duyuldu” dedi.