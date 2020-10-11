Yemek yaparak kanseri yendiler

Muğla Marmaris'te yaşayan Meryem Coşkun'un beyninde 4 ur vardı. Oğlu Veli Coşkun lenf kanseri, gelini Hatice Coşkun ise beyincik küçülmesi (SCA) hastalığı ile cebelleşiyordu. Doktorun, “Beyninizi başka işlerle meşgul edin” tavsiyesine uydu. Önce mantı ve gözleme evi açıp işlerine dört elle sarıldılar. Sonra lokanta derken son olarak büyüttükleri lokanta Marmaris'in meşhur ‘Meryem Ana'sı oldu. Anne ve oğul hastalıklarından kurtuldu. Sıra Hatice'de… Meryem Coşkun çektikleri sıkıntıları SÖZCÜ'ye anlattı.

İş büyüdü, meşgale arttı

Coşkun Ailesi, 1989'da baba Rıza Coşkun'un işi sebebiyle Marmaris'e yerleşti. Ailenin oğlu Veli Coşkun'un lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Hamur işlerinde maharetli olan anne Meryem Coşkun, oğlunu da yanına alıp küçük bir gözleme evi açtı. Mantı ve gözlemeleriyle ünlenen ailede Veli de tedavi olmaya başladı. İşler büyüdü. Sulu yemekler başladı. Tam bu sırada Meryem Coşkun'un beyninde 4 ayrı ur tespit edildi. Aile doktorlara taşınırken bu kez Veli'nin eşi Hatice'de SCA hastalığı ortaya çıktı. Doktorları dinlediler. Meşgalelerini arttırdılar. Coşkun Ailesi, özellikle memleketi Tokat yöresinin yerel yemekleri ile kısa sürede ilçeye ün saldı.

“Mantıları tek tek saydım”

İşi sayesinde hayata sımsıkı tutunan Meryem Coşkun yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Mantının hamurunu kendimiz açıp, kasaptan özel aldığımız etleri doldurmaya başladık. İnanır mısınız ben mantıyı hazırlarken tek tek saymaya başladım. Gün boyu oturup kaç tane mantı hazırladığınızı saydığınız zaman beyninizde başka düşünce kalmıyor. Oğlum kanseri yendi. Benim urlarımda büyüme durdu. Şimdi gelinimiz için seferber olduk.”