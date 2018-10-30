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Yeni akım Disney karakterine dönüşmek
Yeni akım Disney karakterine dönüşmek
Pek çok kişi kendini bir Disney filminin içinde gibi hissetmek ister. Bu artık zor değil. Animasyon film karakterine dönüşmek isteyenler özel bir programla Disney filminden çıkmış gibi görünebiliyor.
Yaşam 30 Ekim 2018 - 14:52

Animasyon filmler son yıllarda sadece çocukların değil yetişkinlerin de en sevdiği film türlerinden biri oldu. Öyle ki kendini Disney karakterlerine benzetmeye çalışanların sayısı da bir hayli arttı. Kostüm partilerinde Halloween’da dahi öne çıkan karakterler genelde Disney karakterleri oluyor…

Peki gerçekten o animasyon filmlerindeki karakterlere benzemek ister miydiniz? Yurtdışında 3 boyutlu çalışmalar yapan 2 sanatçı insanların bu arzusunu yerine getirmek için çok özel çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri Joaslin, diğeri ise Lance Phan… Karakter modellemesi konusunda uzmanlaşmış sanatçılar, fotoğraflarını gönderenlerin 3D karakterlere dönüştürüyor. İşte o çalışmalardan bazıları…

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Lance Phan

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Lance Phan

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Joaslin

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