Yeni akım Disney karakterine dönüşmek

Pek çok kişi kendini bir Disney filminin içinde gibi hissetmek ister. Bu artık zor değil. Animasyon film karakterine dönüşmek isteyenler özel bir programla Disney filminden çıkmış gibi görünebiliyor.

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Animasyon filmler son yıllarda sadece çocukların değil yetişkinlerin de en sevdiği film türlerinden biri oldu. Öyle ki kendini Disney karakterlerine benzetmeye çalışanların sayısı da bir hayli arttı. Kostüm partilerinde Halloween’da dahi öne çıkan karakterler genelde Disney karakterleri oluyor…

Peki gerçekten o animasyon filmlerindeki karakterlere benzemek ister miydiniz? Yurtdışında 3 boyutlu çalışmalar yapan 2 sanatçı insanların bu arzusunu yerine getirmek için çok özel çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri Joaslin, diğeri ise Lance Phan… Karakter modellemesi konusunda uzmanlaşmış sanatçılar, fotoğraflarını gönderenlerin 3D karakterlere dönüştürüyor. İşte o çalışmalardan bazıları…