‘Yeni bir başlangıç’ için ışıklar bir saatliğine kapatılacak

‘Yeni bir başlangıç’ için ışıklar bir saatliğine kapatılacak

WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla 2007’den beri gerçekleştirdiği ‘Dünya Saati’ etkinliği, bu yıl 6 Nisan Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında yapılacak. Geçen yıl toplam 7 kıtadan, 135 ülke ve bölgeden 2 milyar insanın katıldığı Dünya Saati’nde bu yıl Türkiye’den Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da bir saatliğine ışıklarını kapatacak. Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de etkinliğe destek verecek.

WWF'in, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için dünya kamuyouna çağrıda bulunmak amacıyla 10 yıldır yürütmekte olduğu bir küresel etkinlik olan “Dünya Saati” (Earth Hour), doğadaki kaybı tersine çevirmek için insan-doğa ilişkisinde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. Ülkemizde, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilecek “Dünya Saati 2019” etkinliği, bu yıl 6 Nisan Cumartesi günü, 20.30 – 21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

2019 teması “Doğa ve İnsan için Yeni Bir Başlangıç” olarak belirlenen etkinlik kapsamında geçen yıl, 135 ülke ve bölgeden 3 binden fazla kurum ışıklarını söndürdü. İstanbul'dan Yeni Zelanda'ya, Paris'ten Paraguay'a 7 kıtadan 2 milyar birey, kuruluş ve işyeri, iklim değişikliğine dikkat çeken bu etkinliğe katılım sağladı.



Bu yıl ‘Dünya Saati' etkinliği kapsamında Türkiye'de, Ayasofya Müzesi, Edirne Selimiye Camii, İstanbul Boğazı'ndaki köprüler, Rumeli Hisarı gibi pek çok yapının yanı sıra; Gazi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi birçok kurum da ışıklarını kapatacak. Ayrıca Başakşehir Futbol Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü de etkinliğe destek verecek.

‘Dünya Saati' etkinliği, geçen yıllarda olduğu gibi, www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yapılarak, çeşitli grup faaliyetleriyle desteklenebilecek. Düzenleyecekleri etkinliklerle Dünya Saati'ne katılmak isteyenler, www.dunyasaati.org adresine girerek, etkinliğini haritada işaretleyebilecek. Böylece, aynı şehirde dünya için harekete geçmek isteyen aynı şehirdeki kişilerin bir araya gelmesi sağlanmış olacak. Etkinlikler, WWF-Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Ayrıca binlerce insan #DünyaSaati etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapacak.

Bununla birlikte, 2019 Dünya Saati etkinlikleri kapsamında www.dunyasaati.org websitesini ziyaret edenler, karşılarına çıkan sembolik Boğaz Köprüsü'nde seçecekleri bir ışığı kendi adlarına kapatabilecek. 6 Nisan Cumartesi akşamı ise İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin ışıkları gerçekten kapatılacak.