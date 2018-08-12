Yeni bir gençlik sırrı

Avrupa ve Amerika’da popüler olan ‘sıvı yüz germe tekniği’ (likit face-lift) ile yıllara meydan okumak mümkün...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dr. Eylem ACAR

Etkisi ne kadar sürer?

Genç bir insanın yüzü, tabanı yukarıda tepesi aşağıda üçgen görünümündedir. Fakat yaşlandıkça yer çekimine ve farklı bazı sebeplere bağlı olarak elastikiyet kaybı yaşanır. Yağ dokusunun azalmasına bağlı olarak bu üçgen hat aşağıya doğru bozulmaya başlar. Sıvı yüz germe tekniğinde, likit (hyalüronik asit) bir madde yardımıyla cilde operasyonla germeden daha gergin, yukarı kalkmış ve sıkı bir görünüm kazandırılır.

Hyalüronik asit nedir?

Hyalüronik asit, bir protein-şeker kompleksi olup, cildin temel bağ dokusunun ana maddesidir. Deriye zerk edildiğinde vücudun kendi hyalüronik asidiyle birleşerek hacim yaratır. Bu hacimle dudakların dolgunlaştırılması, kırışıklıkların ve yüz kıvrımlarının tedavi edilmesi sağlanmaktadır.

Hangi bölgelere uygulanır?

Hyalüronik asit enjeksiyonun yapıldığı alanlar, vücudun kendi hyalüronik asit yoğunluğunun azaldığı bölgelerdir. Enjekte edildiği bölgelerde hacim oluşturarak tedavi sağlar. Sonuçlar yapıldığı anda fark edilir ancak günden güne ciltle olan uyumu ve enjekte edildiği bölgenin çevresini de etkilemesiyle daha da güzel oturur.