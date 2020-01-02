Yeni doğacak bebek için kıyafet hazırlığının olmazsa olmazları neler? Bebek kıyafetleri nasıl olmalı?

Yeni doğacak bebek için kıyafet hazırlığının olmazsa olmazları neler? Bebek kıyafetleri nasıl olmalı?

Minik bebeğiniz için anne karnındaki süreç gitgide azalıyorsa artık onun için alışveriş yapma zamanı gelmiş demektir. Genellikle ilk doğumunu yapacak anneler bebeği için çok fazla giysi alarak endişelerini azaltmaya çalışırlar fakat alınan eşyalar bebeğinize küçük gelebilir ya da bebeğiniz içinde rahat olmayacağı kıyafetler olabilir. Tüm bunları engellemek adına bebeğiniz için uygun kıyafetler seçmek için vereceğimiz ipuçlarını mutlaka dikkate alın. Peki yeni doğan bebek kıyafetleri nasıl olmalı?

Bebeğiniz doğmadan önce bebeğinizin kilosunu biliyor olabilirsiniz fakat bebekler çok çabuk büyür ve gelişirler. Aldığınız çoğu kıyafeti bebeğinize bir ya da iki kere giydirebilir ya da henüz giydiremeden kaldırmak zorunda kalabilirsiniz. Bebeğiniz doğduktan sonra çevrenizden gelecek bebek hediyeleri genellikle kıyafetleri içerebilir. Tüm bunları da göz önünde bulundurarak fuzuli alışverişten kaçınmalısınız.

YENİDOĞAN BEBEKLERİN ALIŞVERİŞ LİSTESİNDE MUTLAKA BULUNMASI GEREKENLER

BEBEĞİNİZ EĞER YAZ AYINDA DOĞACAKSA NELER ALABİLİRSİNİZ?

Yenidoğan bebekler narin ve hassas bir yapıya sahiptir. Yaz ayında doğsa da üşüyeceğini unutmamalısınız. Bebeğinizi aşırı giydirmekten kaçınmalı ve onun vücut sıcaklığına göre giysiler giydirmelisiniz.

Yazın doğan bebeğinize almanız gerekenler;

– Kısa kollu veya kolsuz zıbınlar

– Pamuklu tulumlar

– t-shirt ve kısa şortlar

– Tek parça uzun kıyafetler

– İnce örtü veya muslin battaniyeler

– Yazlık şapka

– Çorap

BEBEĞİNİZ KIŞIN DOĞACAKSA NELER ALABİLİRSİNİZ?

Anneler bebeklerinin üşüyecekleri için endişeli olabilirler fakat bebeğiniz kışın bile doğsa çok kalın giydirmemeye dikkat edin. Bebeğinizin cildinin hava alması ve bulunduğu ortamın sıcaklığına göre bebeğinizi giydirmeniz gerekir. Örneğin, soğuk bir kış günü çocuğunuzu dışarı çıkaracaksanız mutlaka şapka ve kalın giysiler giydirmelisiniz. Bebeğinizi soğuktan korumak için bebek arabanızın yağmurluğunu kapatarak bebeğinizi rüzgardan koruyabilirsiniz.

Kışın doğacak olan bebeğiniz için almanız gerekenler;

– Uzun kollu zıbınlar

– Sıcak tutacak pamuk tulumlar

– Bere- eldiven

– Pamuklu battaniyeler

– Çorap, patik

BEBEK KIYAFETLERİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Bebeğinize seçeceğini kıyafetler, bebeğinizin vücudunu sıkmayan ve kolay giyilebilen giysiler olmalıdır. Bebeğinizin kıyafetleri %100 pamuklu olmalı ve hassas cildine uygun olmalıdır. Çıtçıtlı veya düğmeli giysiler bebeğinize giydirirken kolaylık sağlar. Dantelli, sentetik giysiler, fermuarlı kıyafetler, lastikli ve boncuklu giysilerden uzak durmanız gerekir.